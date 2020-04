Eusebio Di Francesco: “Dimostriamo di essere virtuosi, stiamo a casa”

Il tecnico é intervenuto sulla pagina Facebook del Sindaco per un messaggio. “Per rispetto delle persone più a rischio non uscite”

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Ospite speciale del sindaco di San Giovanni Teatino (CH), Luciano Marinucci, che aggiornato i cittadini sulla situazioneCovid-19, é stato Eusebio Di Francesco. Il tecnico, che dop la risouzione del contratto con la Sampdoria, é in attesa di una nuova sistemazione, ha voluto rinnovare l’invito di stare a casa.

“É un messaggio che rivolgo principalmente ai giovani affinchè abbiano rispetto per i nosri genitori e per i nostri nonni -ha esordito Di Francesco- . Dobbiamo avere grande attenzione in quello che stiamo facendo. Si é detto che il più grande focolaio é stata la partita tra Atalanta e Valencia. Questo significa che é stato fondamentale che gli impianti sportivi siano chiusi. Mi raccomando, uscite solo per nesessità o per motivi validi, non per puro divertimento. É un momento in cui tutti siamo soggetti a restrizioni, dobbiamo fare sacrifici. Noi giovani e voi giovani ancora di più, per poter tutelare le persone che sono più a rischio. Io sono legato a questo territorio. Abbiamo dimostrato, sentendo il telegiornale di essere anche dei virtuosi. Continuiamo ad esserlo, dobbiamo dimostrare di essere ancora più bravi. La capacità d ogni sportivo é quella di arrivare, ma quella di rimanere in alto é ancora più importante. Facciamolo anche in questo momento. Un abbraccio grandissimo!”.