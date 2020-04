Raccolta solidale a Chieti anche di beni per l’igiene e cura della persona

CHIETI – Il gruppo del Censorino Teatino che sta facendo in questi giorni col supporto di alcuni commercianti solidali della città di Chieti la “Spesa Sospesa” per l’acquisto di prodotti e generi di prima necessità per le famiglie bisognose che hanno difficoltà a fare la spesa a causa della crisi economica drammaticamente accentuata dall’emergenza Coronavirus, comunica che partirà anche la raccolta dei beni per l’igiene e la cura della persona.

A tal fine, ha dichiarato Cristiano Vignali coordinatore del progetto: “la raccolta della “Spesa Sospesa” sta andando molto bene e ringraziamo il buon cuore dei Teatini, ma oltre ai generi alimentari abbiamo bisogno di prodotti per la cura e l’igiene personale. Quindi, per incrementare la raccolta abbiamo aggiunto ai cinque negozi che già praticano la “Spesa Sospesa”, cioè il Conad Marrucina alla Pietragrossa e vicino alla Trinità la Beccheria Di Nisio, l’Ortofrutta La Valle, la Salumeria Sa di Buono e il Forno Mafalda, altre tre negozi Maxi Casa nel Centro Commerciale Centauro, il Conad City in Via della Liberazione sotto la Villa Comunale e D’Alberto Market vicino il Bivio di Brecciarola, in Via Aterno, sulla destra proprio all’uscita dell’asse attrezzato, per facilitare le donazioni solidali anche dei cittadini della parte bassa di Chieti”.

“Pertanto – ha aggiunto Vignali – invitiamo i Teatini a continuare a donare non solo generi alimentari ma anche prodotti per l’igiene e la cura della persona come saponi, shampoo, fazzoletti, rasoi monouso, pannolini, disinfettanti per le mani, mascherine e tanto altro”.

Infine, si ricorda che è sempre attivo per le famiglie, per gli anziani e per gli infermi che non vogliono o possono uscire di casa per il rischio di contagio da Coronavirus il servizio “Spesa a Domicilio” ha concluso il coordinatore del progetto.