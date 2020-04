Giulianova, salgono a 16 i positivi al Covid 19: ecco i dati

GIULIANOVA – La Asl di Teramo ha comunicato al Sindaco Jwan Costantini la positività al tampone da Covid-19 di un’altra persona residente a Giulianova, portando così il numero dei contagi in città a 16 casi registrati.

Tra questi si possono annoverare due cittadini guariti ed due purtroppo deceduti, che portano il numero degli attuali casi positivi a 12.

Inoltre sono 21 le persone attualmente monitorate che stanno osservando la quarantena obbligatoria in casa.

“Mi unisco, con profondo cordoglio, al dolore dei cari di questi nostri fratelli scomparsi – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – invito tutti i miei concittadini a non scoraggiarsi ed a rispettare tutte le disposizioni. Stiamo superando quest’onda d’urto con un numero di contagi basso rispetto a quelli delle realtà limitrofe e dobbiamo continuare su questo percorso intrapreso, soprattutto in questa settimana di festa. Abbiamo dimostrato finora di essere un popolo responsabile e tenace, non molliamo”.