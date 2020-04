Buoni spesa ai nuclei familiari in particolari difficoltà a Giulianova

GIULIANOVA – Con determina dirigenziale è stato approvato un primo elenco dei nuclei familiari giuliesi in difficoltà economiche che potranno beneficiare dei Buoni spesa, come stabilito dall’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento di Protezione Civile. Sono state 219 finora le istanze pervenute al Comune di Giulianova e di queste 200 sono state quelle accettate, perché in possesso dei requisiti richiesti, per un valore in Buoni spesa di 56.780,00 euro.

Delle richieste inoltrate 19 sono state escluse perché presentate da persone non residenti a Giulianova, da cittadini già percettori di Reddito di Cittadinanza di importo superiore a 550,00 euro e da pensionati appartenenti a nuclei familiari con un determinato numero di componenti.

Ai primi 200 nuclei familiari si aggiunge un ulteriore elenco di altri 18 assegnatari di Buoni spesa, per un valore complessivo di 6.280,00 euro, fornito dalle assistenti sociali dell’Ente e contenente quei nuclei già in carico al Servizio Sociale per situazioni di particolari criticità, fragilità ed altre problematiche.

Le famiglie assegnatarie verranno contattate telefonicamente ed i Buoni saranno consegnati direttamente a domicilio, per poi essere utilizzati dai beneficiari negli esercizi commerciali della città che si sono convenzionati.

“Con il primo elenco approvato andremo a sostenere attraverso i Buoni spesa più di 200 nuclei familiari giuliesi in stato di particolari difficoltà – dichiara la Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – oggi pomeriggio partiremo con la consegna a domicilio dei primi ticket e pubblicheremo sul portale web del Comune l’elenco delle attività commerciali convenzionate in cui potranno essere spesi. Ribadiamo che questo primo avviso era diretto ad intercettare quei cittadini che vivono situazioni di estrema difficoltà. Inoltre, non avendo utilizzato tutti i fondi attribuiti all’Ente secondo quanto stabilito dall’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del capo della Protezione Civile, a breve riapriremo nuovamente il bando modificando i requisiti in modo da assegnare altri Buoni alle famiglie giuliesi che necessitano comunque di un aiuto”.

In allegato foto della Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani.