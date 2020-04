Marsilio su Covid-Hospital Atessa: “Lavoro straordinario in breve tempo”

L’assistenza ai malati di Coronavirus poteva avvenire in aree mobili; la scelta pone il San Camillo in posizione di forza rispetto al futuro

ATESSA (CH) – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, dopo aver visitato a sorpresa nella giornata di ieri l’ospedale di Atessa (CH) “San Camillo de Lellis” per verificare lo stato dell’arte in vista dell’arrivo dei primi pazienti, si é dello molto soddisfatto de lavoro straordinario svolto in un tempo brevissimo e ha sottolineato come la scelta di farne un Covid Hospital sia un punto di forza anche per il futuro.

“Abbiamo i primi 48 posti letto, in un progetto complessivo che ne prevede 140. Per fortuna i numeri del contagio sono ben più bassi di quelli previsti dai modelli statistici e possiamo rivedere la strategia iniziale, risparmiando spazi che pensavamo di occupare per degenze Covid”, ha detto all’Ansa il Governatore.

“Per questo – ha aggiunto Marsilio – la Direzione della Asl Lanciano Vasto Chieti ha deciso di conservare il Pronto soccorso, delimitando rigidamente l’area di accesso. Avremmo potuto realizzare strutture mobili in un’area fieristica o altrove, invece abbiamo scelto di fare investimenti duraturi. Sicuramente le scelte di oggi non prefigurano un abbandono. Nessuno di noi lo vuole e nessuno vuole impoverire questo territorio. Portare qui l’assistenza di media e bassa intensità ai malati di Coronavirus è una scelta che pone l’ospedale in posizione di forza rispetto al futuro”.

La decisione di rivedere gli spazi e lasciare il Pronto soccorso è stata formalizzata con delibera adottata dalla Direzione Asl che ha confermato, invece, lanecessità di trasferire temporaneamente a Casoli, fino al permanere dell’emergenza, le attività distrettuali”.