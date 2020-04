Covid-19, Marsilio: “Arrivate con molta fatica mascherine dalla Russia”

Il presidente della Regione soddisfatto: “Reperire materiali non é facile e acquistarle a prezzo di mercato ancora meno. Ma ci siamo riusciti”

L’AQUILA – É arrivato oggi il primo stock di mascherine dalla Russia. Ad attenderle il Presidente della Regione, Marco Marsilio. “Siamo riusciti ad acquistare queste mascherine in una sporca guerra -ha detto il Governatore- Non è facile reperire questi materiali. Ci stiamo uscendo con tanta fatica, anche attivando le risorse di Regione Abruzzo”.



“Oggi sono arrivati anche materiali dal Commissario Nazionale del Governo. Questi invece sono i materiali che noi siamo riusciti ad acquistare ad un prezzo di mercato -ha proseguito- Siamo soddisfatti perché, come ho già detto, ci siamo riusciti davvero con tanta fatica. In questa guerra contro il virus le mascherine sono le uniche munizioni. Oggi ne abbiamo consegnate 200mila macherine FFP2 e 100mila chirurgiche. Stiamo cercando di fare arrivare anche 700mila mascherine FFP3, che sono quelle che sono utilizzate sul volto da medici, anestesisti e inferimieri che curano i malati più gravi.

Quete mascherine saranno prevalentemente destinate ai nostri ospedale perché in questi giorni abbiamo sofferto per questa carenza. Inostri sanitari hanno fatto miracoli, utilizzando mascherine dai tessuti non adeguati, cambiandole poco, facendosele bastare. Una volta che avremo dato garanziesuficienti ai nostri operatori sanitari, potremo allargare il giro delle conegne che potrebbero interessare anche i lavoratori”.