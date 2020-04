La Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Montesilvano dona mascherine alla Polizia

PESCARA – Continuano le donazioni a favore della Polizia di Stato dei dispositivi di protezione individuale, indispensabili per lo svoglimento dei servizi istituzionali da parte di quegli operatori che normalmente lavorano in strada per garantire il rispetto delle misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza Covid 19.

É durante situazioni difficili, come quella che stiamo vivendo, che gli uomini si elevano a sentimenti di altruismo ed aiuto che unificano al di là delle differenze di razza, di politica e di religione, e che rendono possibile fronteggiare uniti, le avversità.

La Polizia di Stato e tutti gli uomini e le donne che ne fanno parte ringraziano la Chiesa Cristiana Evangelica Cinese di Montesilvano che questo pomeriggio ha donato altre mille mascherine di protezione.