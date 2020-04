Giulianova, mascherine di alta protezione a laboratori analisi e pronto Soccorso

GIULIANOVA – Sono state consegnate questa mattina al Pronto Soccorso e al Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Giulianova, le mascherine di alta protezione Gvs Filter Technology con filtri di ricambio e dotate anche della copertura per gli occhi, donate dallo Juventus Club Doc “39 Angeli”.

“Ringraziamo ancora lo Juventus Club per questa importante donazione – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – ed auguriamo buon lavoro a tutto il personale medico e sanitario di Pronto Soccorso e Laboratorio Analisi, per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo in situazione d’emergenza”.