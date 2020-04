Pescara, divieti circolazione veicoli: prorogata la sospensione

PESCARA – Il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a t. 7,5, sulle strade extra urbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2020, di cui all’art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 2019 n. 578, è sospeso per i giorni 10, 11, 12, 13 e 14 aprile, ferma restando la sospensione, sino a successivo provvedimento, del predetto calendario, prevista dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2020 n. 115 per i veicoli che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci.

