Sostegno dei pendolari abruzzesi, Pepe si rivolge a Marsilio

REGIONE – AIl Consigliere e Vice Capogruppo Regionale del Pd, Dino Pepe, ha inviato una lettera al Governatore Marsilio per chiedere di tutelare gli studenti ed i lavoratori pendolari abruzzesi che, a causa dell’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 e delle contestuali limitazioni alla mobilità ancora in corso, non stanno utilizzando i diversi titoli di viaggio già acquistati per usufruire del servizio di mobilità sui mezzi del trasporto pubblico regionale.

“Nel corso dell’ultimo Consiglio Regionale avevo presentato un emendamento al Pdl 106/20 nel quale chiedevo che fosse deliberato un sostegno ai pendolari abruzzesi dando loro la possibilità di riavere il periodo di abbonamento perso durante questa emergenza recuperandolo nei mesi successivi” dichiara Pepe. “La maggioranza ha però deciso di non tenere in considerazione il mio emendamento. A questo punto quindi chiedo un formale impegno al Presidente Marsilio a favore dei pendolari abruzzesi e chiedo di conoscere quali azioni la Regione Abruzzo intende intraprendere per riconoscere all’utenza che, è utile ricordarlo, ha già acquistato i titoli di viaggio e non ha potuto usufruire del servizio per i motivi di cui tutti siamo a conoscenza, la giusta tutela dei diritti dei pendolari che per necessità fanno uso dei mezzi di trasporto pubblico locale”.

“Questo – conclude il Vice Capogruppo Regionale del Pd – tenendo in considerazione anche i bilanci delle aziende concessionarie e titolari di contratti di servizio di trasporto pubblico locale della Regione Abruzzo”.