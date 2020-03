Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 28 marzo

Notizie sul Coronavirus in Abruzzo del 28 marzo 2020, i dati del bollettino e altre informazioni collegate all’emergenza Covid 19

REGIONE – Prosegue l’emergenza Coronavirus Covid 19 in Abruzzo. Oggi, 28 marzo 2020, andremo come di consueto a informarvi circa i principali fatti in regione oltre ad attendere il nuovo bollettino con i dati aggiornati. In attesa di consultare il nuovo bollettino del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità ricordiamo il più recente con i dati del 27 marzo 2020. Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 1017 i casi positivi al Coronavirus Covid 19 con un aumento di 71 e un totale di 68 deceduti. Al momento sono 289 i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 71 in terapia intensiva mentre gli altri 565 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Ricordiamo che Marsilio ha firmato una nuova ordinanza dove estende la zona rossa nel territorio di Villa Caldari (Ortona).

AGGIORNAMENTI NOTIZIE SU CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 28 MARZO 2020