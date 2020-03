Teramo, dati COC al 28 marzo: consegne farmaci e beni di prima necessità

TERAMO – Questa le principali notizie dal COC nel bollettino delle 28 marzo 2020. Sono 39 le richieste telefoniche, 18 consegne di cui 8 farmaci e 10 beni di primaria necessità di cui 1 ad una persona positiva al Covid 19. Inoltre in accordo con l’assesorato alle politiche sociali, il Banco di solidarietà, ha dato la disponibilità per sostenere tramite i pacchi alimentari le famiglie, già seguite o che si trovano attualmente in difficoltà economica il tutto per tramite del coc.

Infine é iniziata l’attività di consegna dei personal computer della scuola Di Poppa in particolare su Teramo ed anche su tutta la Provincia. Con la giornata odierna si è conclusa la consegna a domicilio dei moduli da sottoscrivere per la l’assegnazione delle abitazioni per l’emergenza sisma.