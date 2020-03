Raccolta fondi per il personale sanitario degli Ospedali di Chieti e Pescara

CHIETI – Il Rotary Club Chieti Ovest attivo nell’area metropolitana Chieti-Pescara, in collaborazione con l’Inner Wheel Club di Chieti, lancia una importante raccolta fondi per l’acquisto di materiale sanitario (mascherine, tute di biocontenimento, saturimetri, ecc ) da distribuire al personale degli ospedali di Chieti e Pescara impegnati nella lotta al Corona Virus.

“Aiutateci ad aiutare chi lavora in prima linea in questa emergenza sanitaria, insieme ce la si può fare” dicono le Presidenti dei due Club. Con una donazione in denaro, anche minima, si potra’ portare un concreto contributo alla causa!” C’è da fidarsi” aggiungono le due Presidenti – “siamo il Rotary e l’Inner Wheel”.

Si può contribuire con carte di credito su www.gofaundme.com o con bonifico:

“I NOSTRI EROI – Nome e Cognome”

IBAN

IT-12-S-02008-15505-000400970998

intestato a Rotary Club Chieti Ovest.

Per conoscere l’andamento della raccolta fondi visita RotaryChietiOvest