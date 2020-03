Covid-19, UIL: “Indennità ai lavoratori della Asl Teramo”

Su richiesta del sindacato verrà estesa a tutti coloro che sono in prima linea con il Covid-19 l’indennità di malattie infettive

TERAMO – “Grazie @aslteramo nella nostra lettera congiunta con le altre confederazioni abbiamo chiesto in data 12 marzo l’estensione dell’erogazione dell’indennità di malattie infettive a tutti coloro sono in Prima linea con il covid19 ed oggi abbiamo avuto la risposta positiva dell’azienda a tale richiesta è poco vero c’è ancora tanto da fare e lo faremo. Ma bisogna rimanere calmi il tempo delle critiche gestionali non è adesso. Adesso ci interessa la tutela e la salvaguardia di tutti i lavoratori”.

Il Direttivo UIL di Teramo annuncia così, con un post sui social la Asl di Teramo riconoscerà la giusta indennità a tutti i lavoratori a diretto contatto con il Covid-19.

Nella giornata di ieri la Asl di Teramo aveva annunciato che sottoporrà a tampone tutto il personale, sia quello sanitario sia quello non sanitario, che opera all’interno dei presidi ospedalieri della provincia “per garantire la sicurezza di lavoratori e ricoverati”.