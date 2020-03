MySindaco, un’app per l’emergenza Coronavirus ad Aielli

AIELLI – “Come vi avevo anticipato, è appena stata pubblicata l’applicazione che mi consentirà di aggiornarvi in tempo reale sulle attività del nostro comune. MySindaco è un’app sviluppata in piena emergenza coronavirus. La funzione principale è quella di istituire un canale preferenziale per la comunicazione tra il Sindaco ed i cittadini. In questa fase emergenziale la comunicazione diventa di cruciale importanza. L’app è disponibile su Playstore ed Apple Store.

É stata sviluppata gratuitamente dallo Staff Obiettivo Qualita Consulting. È a disposizione gratuita per tutto il periodo dell’emergenza ai sindaci che ne vogliano usufruire. Scaricatela tutti digitando MySindaco (tutto attaccato) su Playstore o Apple Store”. Lo ha riferito il sindaco di Aielli, Enzo Di Natale.