Coronavirus, Marsilio estende la zona rossa a Villa Caldari di Ortona

Nei giorni scorsi nella frazione si era registrato un elevato numero di contagi. L’area in oggetto va ad aggiunsersi ad altri 22 Comuni

ORTONA (CH) – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza relativa all’estensione della zona rossa nel territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona. L’area in oggetto si aggiunge ai Comuni di Castiglione Messer Raimondo, Arsita, Bisenti, Montefino e Castilenti in provincia di Teramo e di Penne, Montebello di Bertona, Civitella Casanova, Farindola e Picciano ed Elice in provincia di Pescara. Resta esclusa dalla perimetrazione la Marrucina.

Nei giorni scorsi il Sindaco, Leo Castiglione, visto l’alto numero di contagiati, aveva chiesto il tampone sugli asintomatici per cercare di bloccare la diffusione del Covid.19.

Zona rossa significa:

divieto di allontanamento dal territorio

divieto di accesso nel territorio

è consentito l’ingresso esclusivamente al personale impiegato, previa autorizzazione, nelle strutture e nei servizi considerati essenziali e non sospese dal Dpcm del 22 marzo 2020

consentiti ingresso e uscita dal territorio al personale sanitario, ai volontari e funzionari della Protezione Civile, al personale delle forze armate,al personale delle forze di polizia e dei vigili del fuoco nell’esercizio delle proprie funzioni

consentiti ingresso e uscita per motivi di salute (ricoveri, visite o terapie indifferibili, stato di gravidanza ) debitamente certificati

consentiti ingresso e transito al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e funzionamento dei servizi essenziali e delle attività di beni di prima necessità

conferma sospensione attività produttive come definito dal Dpcm 22 marzo 2020

sospensione di tutti i cantieri

sospensione delle attività lavorative per residenti o domiciliati, anche di fatto, nel territorio se le stesse si svolgono fuori dalla zona rossa

soppressione di tutte le fermate del trasporto pubblico