Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati dalla Regione del 27 marzo

Notizie del 27 marzo 2020 sul Covid 19 e il bollettino con il numero aggiornato di contagi, guariti e altre informazioni

REGIONE – Prosegue la nostra cronaca in Abruzzo sull’emergenza Coronavirus Covid 19. Oggi, 27 marzo 2020, andremo come di consueto a informarvi circa i principali fatti in regione oltre ad attendere il nuovo bollettino con i dati aggiornati. Al momento ricordiamo consultando i dati del 26 marzo come siano saliti a 946 i positivi dell’inizio dell’emergenza con un incremento di 133 nell’ultima giornata. Sono 280 i pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 64 in terapia intensiva, mentre gli altri 516 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

AGGIORNAMENTI NOTIZIE DEL 27 MARZO 2020