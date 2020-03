Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL su produzioni Dayco

CHIETI – “Fermare le produzioni Dayco” è quanto chiedono le categorie Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL ai prefetti di Pescara e Chieti così come previsto dai decreti ministeriali. La Dayco Europe conta circa 600 dipendenti diretti, produce cinghie di trasmissione per le auto, è presente sul territorio di Chieti con uno stabilimento e su Manoppello con uno stabilimento produttivo e un magazzino.

“Già in data 23 marzo abbiamo inviato una lettera ai prefetti chiedendo di intervenire e di sospendere le produzioni della Dayco – dicono i sindacati – in quanto riteniamo che la produzione della cinghia di trasmissione non sia un prodotto essenziale per il Paese e quindi non è in coerenza con lo spirito del decreto. Abbiamo chiesto all’azienda di attivare la cassa integrazione ma senza esito – continuano i segretari regionali Petaccia, Di Crescenzo e Del Fiacco – e siamo stati costretti a proclamare e attuare uno sciopero. Lo sciopero è stato sospeso dopo due giorni, quando il governo ha escluso la Dayco dalle aziende che possono continuare a produrre, confermando quanto da noi sostenuto.

In data odierna si è tenuto un incontro in videoconferenza tra i sindacati e l’azienda e quest’ultima ha comunicato che, ritenendosi all’interno della filiera dei ricambi per auto, continuerà a produrre così come comunicato ai prefetti.

Riteniamo inaccettabile quanto comunicato dall’azienda – affermano i segretari – e lo consideriamo solo un modo per poter evadere gli ordini residuali di un mercato, quale quello dell’automotive, oramai in progressivo fermo in tutta Europa.

Le tre organizzazioni sindacali hanno nuovamente scritto ai prefetti chiedendo di decretare l’immediato fermo della produzione, ricordando che la Dayco genera in questo periodo una movimentazione quotidiana di circa 400 persone mettendo a rischio contagio lavoratori e cittadini. Sollecitiamo i prefetti affinché si esprimano in tempi celeri – concludono i sindacati – in modo da risolvere una situazione che rischia di creare strascichi da evitare in un periodo di forte difficoltà come quello che l’intero Paese sta attraversando”.