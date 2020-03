Imparare recitazione in casa ai tempi del Coronavirus: corso online

Gli allievi del corso di recitazione, organizzato dal Comune di Atri, hanno scaricato la App e continuano a frequentare a distanza

ATRI (TE) – Non si ferma il corso di recitazione per i 45 studenti degli Istituti Superiori di Atri che lo frequentano: gli allievi hanno scaricato una App per potersi collegare online e continuare a frequentare, anche se a distanza, il laboratorio di teatro con prove a memoria, corsi di dizione e fonetica. Lo riporta l’Ansa. Il corso è organizzato dal Comune di Atri con la collaborazione della Scuola Civica ‘Claudio Acquaviva‘ e degli istituti superiori di Atri, il Polo Liceale “Illuminati” e l’Istituto di Istruzione Superiore “Adone Zoli”.

Il corso è alla sua 6/a edizione ed è tenuto dall’associazione Les Enfants Rouges, con la regia di Nicole Giuliani. “I ragazzi hanno accolto molto favorevolmente la mia idea di proseguire il laboratorio anche se a distanza – commenta Giuliani – I ragazzi hanno scaricato la App e abbiamo iniziato a interagire riorganizzando il nostro percorso. Una scelta che si è rivelata vincente non solo dal punto di vista formativo, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano e psicologico”.