Covid-19, altri due casi di contagio a Castiglione Messer Raimondo

Sale a 48 il numero dei positivi, tra i quali il Sindaco, nel paesino teramano inserito nella zona rossa, che piange anche 8 vittime

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – É salito a 48 il numero delle persone positive al tampone al Coronavirus, a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano. Situato nella Val Fino, è stato inserito nella zona rossa, con apposita ordinanza del governatore Marco Marsilio, insieme a Castilenti, Montefino, Bisenti, Arsita ed Elice (PE) e Villa Caldari.

Tra i contagiati anche il Sindaco Vincenzo D’Ercole, che in mattinata con un post sulla propria pagina Facebook si era rallegrato per la dimissione di un concittadino. “Ritengo importante condividere con voi anche le notizie che ci aiutano a sperare e a farci forza in un momento così difficile per la nostra comunità -si legge nel post- Ieri sera un nostro concittadino è stato dimesso dall’ospedale e sta bene, nelle prossime ore, un altro concittadino lascerà l’ospedale e tornerà a casa poiché è in buona salute.

Queste buone notizie non ci devono far abbassare la guardia nè distrarci dalla severa disciplina che deve continuare a caratterizzare i nostri comportamenti perché la strada è ancora lunga e in salita. Finalmente, però, cominciamo a vedere anche qualche segnale positivo, piccoli spiragli di luce dopo giorni di buio totale.

Le vittime invece, sono 8.