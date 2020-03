GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha ricevuto poco fa la comunicazione, da parte della Asl di Teramo, di un nuovo caso di cittadino giuliese positivo al tampone da Covid-19. Salgono così a dieci i casi registrati in città. Di questi 4 persone sono ricoverate in ospedale, in condizioni che però non destano particolare preoccupazione.

Covid 19, nuovo caso positivo a Giulianova: sale a 10 il numero ultima modifica: da