Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati del 25 marzo

REGIONE – Prosegue anche oggi, 25 marzo 2020, l’informazione su Abruzzonews sulla situazione Covid-19 in Regione. Ricordiamo che alle ore 12 interverrà il professore Parruti su “SOS Coronavirus”. Il Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Malattie Infettive della Asl di Pescara, responsabile della task force della Regione sull’emergenza Coronavirus sarà presente dunque nella rubrica “SOS Coronavirus – La Regione in emergenza” (https://www.facebook.com/RegAbruzzo/videos/).

In attesa del nuovo bollettino della giornata (dati del 24 marzo 2020) vi ricordiamo come a ieri sono saliti a 689 i casi positivi al Coronavirus con 26 nuovi casi. Tra questi 234 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 57 in terapia intensiva e 331 in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva della Asl. 46 invece i pazienti complessivamente deceduti e 21 i guariti. 4294 sono i test totali eseguiti dall’inizio dell’emergenza nei laboratori di Pescara e Teramo.

Tra gli appuntamenti di oggi anche il punto stampa di Marsilio in diretta dalle ore 17. Di seguito gli aggiornamenti del giorno.

