Covid-19, il Sindaco di Pineto: “Grazie agli ospedali di Atri e Teramo”

In una lettera inviata alla Asl Teramo, Robert Verrocchio ha voluto ringraziare il personale sanitario impegnato nell’emergenza Coronavirus

PINETO (TE) – “Con la presente, in qualità di Sindaco di Pineto e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, desidero ringraziare tutti voi medici e operatori dell’Ospedale di Atri e di Teramo, i due presidi della nostra provincia particolarmente impegnati nella gestione dell’emergenza legata al Covid-19”. Con queste parole il Sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, ha espresso – in una lettera inviata alla Asl di Teramo – il suo personale ringraziamento e quello dell’Amministrazione Comunale da lui guidata, per i medici e gli operatori sanitari della provincia di Teramo impegnati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Una lettera che fa seguito a quella inviata nei giorni scorsi dal primo cittadino ai medici di base e a tutti gli operatori sanitari impegnati sul territorio.

“Il vostro è un lavoro preziosissimo e lodevole – si legge ancora nella lettera firmata da Verrocchio – che merita di essere valorizzato e sostenuto in un momento così difficile e delicato. La Vostra attività a supporto dei cittadini ha un valore inestimabile, per questo desideriamo esprimere tutta la nostra riconoscenza e la vicinanza. Sono certo che presto questa emergenza passerà e riusciremo a riprendere in mano le nostre vite, ma ne usciremo certamente cambiati e migliori. Il merito di questi cambiamenti nelle persone andrà rintracciato anche nel vostro operato che nessuno dimenticherà mai. Grazie per essere in prima linea a tutela e a supporto di tutta la comunità”.