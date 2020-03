Chieti, l’emergenza Coronavirus non ferma la Radioterapia Oncologica

Nonostante l’emergenza Covid-19 il Reparto diretto dal Dottor Genovesi é operativo e garantisce a tutti i pazienti il regolare servizio

CHIETI – La Asl Lanciano Vasto Chieti comunica, tramite nota ufficiale, che nonostante l’emergenza in corso per Covid-19, la Radioterapia oncologica di Chieti, diretta da Domenico Genovesi, è pienamente operativa sul trattamento dei pazienti dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 21. Lavorano a pieno regime gli ambulatori per le prime visite ai nuovi pazienti nonché i settori di preparazione dei trattamenti radioterapici (Simul TC e Dosimetria clinica)