Emergenza Coronavirus, l’appello social dello Zoo d’Abruzzo

Gli animali, necessitano di cibo e cure tutti i giorni. Chiesto alle istituzioni di aiutare con alimenti e ai visitatori di acquistare ora il biglietto online

ROCCA SAN GIOVANNI (CH) – L’emergenza Coronavirus ha creato una situazione difficile per tutti. Anche per lo Zoo D’Abruzzo, una realtà a gestione familiare nata nel 2007, a Rocca San Giovanni (CH), dall’amore per gli animali come semplice esperimento, che oggi offre la possibilità a grandi e piccini di vivere un giorno a stretto contatto con animali da tutti i continenti.

“Dopo la pausa invernale, il parco avrebbe dovuto riaprire al pubblico, ma per l’emergenza sanitaria questo non è stato possibile e senza gli incassi previsti– scrivono gli organizzatori sulla pagina ufficiale Facebook- Sarà difficile gestire al meglio gli animali ancora per molto. Gli oltre 250 animali, necessitano di cibo e cure tutti i giorni”.

Cosi lo Zoo d’Abruzzo ha rivolto l’appello a tutte le istituzioni e aziende alimentari, affinchè lo aiutino con alimenti da destinare agli animali, come carne, pesce, verdure e frutta, mangime e fieno, per garantire le cure necessarie per gli amici animali.

Ha chiesto, altresì, a tutti i visitatori di aiutarlo, non facendo delle donazioni, ma semplicemente acquistando già da ora il biglietto di ingresso on line allo zoo per la stagione 2020, sul sito ufficiale: https://www.zooabruzzo.it/zooabruzzo/

Nel parco si troveranno giraffe, rinoceronte, leone, zebre e lemuri del Madagascar, africani, gli asiatici elefanti e i cammelli, specie animali australiane e americane ma anche europee, come daini, gufi, e altro ancora. Si potrà interagire con loro, assistere a dimostrazioni didattiche e partecipare a laboratori interattivi che metteranno in contatto diretto grandi e piccini con i nostri amici animali.