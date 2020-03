Covid-19: dalla Polizia dei consigli per frenare l’epidemia [VIDEO]

REGIONE – La Polizia di Stato, attraverso un interessante video, dalla sua pagina YouTube mette a disposizione della informazioni utili alla comunità, consigli per frenare l’epidemia. Nello specifico si legge nel testo: “Chi può fermare l’epidemia di #Covid-19? Un video che spiega la grande differenza che può fare un singolo individuo nello spargere o frenare l’epidemia. Parla di una responsabilità comune per guarire il Paese, e parla a te che rispettando le regole dai la possibilità ai medici di salvare quante più vite possibili. Restando a casa anche tu sei in prima linea contro il Coronavirus“.

