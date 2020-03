Coronavirus, la Caritas di Sulmona in soccorso dei giostrai

Donati generi alimentari e altri beni di prima necessità a dodici famiglie di giostra, senza lavoro a causa delle misure restrittive

SULMONA (AQ) – Sono arrivati a Sulmona poco prima che scattasse l’emergenza coronavirus, da allora sono rimasti bloccati in città senza la possibilità di guadagno e senza cibo. Dopo essere stato montato, il grande Luna Park non è mai entrato in funzione a causa delle restrizioni dei decreti governativi.

Sono dodici famiglie che compongono la carovana di giostrai, in cui sono presenti anche bambini, alle quali gli operatori della Caritas di Sulmona hanno donato generi alimentari e altri beni di prima necessità, come pannolini, disinfettanti, sapone e quanto utile in questo momento delicato.Le famiglie, tutte provenienti da Terni, sono a Sulmona dal 21 febbraio scorso, nell’area di via XXV Aprile. Così riporta l’Ansa.

