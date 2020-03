Coronavirus, il Sindaco di San Salvo chiede tamponi a medici e sanitari

Tiziana Magnacca: “Non si può più aspettare. Secondo gli esperti é l’unico modo per contrastare la diffusione del Covid-19”

SAN SALVO (CH) – In un video pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Comune di San Salvo (CH) il sindaco Tiziana Magnacca ha chiesto che la politica abruzzese si adoperi per sottoporre a tampone medici e operatori sanitari e a campione per gli asintomatici. “Non é più possibile aspettare. Gli esperti dicono che questo é l’unico modo per contrastare la diffusione del coronavirus”

“Dobbiamo tutelare coloro che sono costretti ad uscire per andare a lavorare: Polizia, Forze dell’Ordine, personale sanitario, che non si mettono in malattia, e ogni momento, per adempiere al loro lavoro sono sottoposti al rischio di essere contagiati”, ha aggiunto.

Nella giornata di ieri, a San Salvo, era risultato posiitivo al Covid-19 il collaboratore di uno studio pediatrico.

Il Primo cittadino ha colto l’occasione per rinnovare per l’ennesima volta l’invito ai cittadini a restare a casa e a rispettare le regole di igiene quotidiana.