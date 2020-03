Covid-19, controlli del 24 marzo a Teramo. Da oggi multa fino a 3.000 euro

Nella sola giornata del 24 marzo, nel teramano, effettuati 4.876 controlli. Da oggi, misure più severe per gli spostamenti senza motivo

TERAMO – Controlli a tappeto in tutto il teramano. La Prefettura di Teramo comunica che, nella sola giornata di martedì 24 marzo, sono 4786 le persone controllate e 43 quelle denunciate in provincia di Teramo. Controllati anche 396 esercizi commerciali e sanzionato amministrativamente un titolare.

Ricordiamo che, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto – Legge 24 marzo 2020, a partire da oggi gli spostamenti non giustificati saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 4.000 e non si applicheranno le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.