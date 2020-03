Ritiro pensioni a SGT, Protezione Civile e Comune a supporto

Il Sindaco Luciano Marinucci: “Da domani al primo aprile, supporteremo i pensionati che dovranno recarsi all’Ufficio Postale di Corso Italia, aiutandoli a osservare le misure di sicurezza”

SAN GIOVANNI TEATINO – Questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di San Giovanni Teatino, si è riunito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), alla presenza del Sindaco Luciano Marinucci, del Vicesindaco e assessore alla Protezione Civile Giorgio Di Clemente, del Comandante della Polizia Locale Lorenzo Di Pompo, dei rappresentanti della Protezione Civile e del direttore dell’Ufficio Postale di Corso Italia a Sambuceto, Simona Vincenzi. Obiettivo dell’incontro, coordinare gli ingressi degli anziani nell’Ufficio Postale in vista del ritiro delle pensioni, che avverrà a partire da domani, 26 marzo, fino al 1° aprile.

“A partire dal 26 marzo – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – chi possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, potrà prelevare in contanti da Postamat, senza recarsi allo sportello. La pensione, infatti, verrà accreditata già da domani. Tutti gli altri potranno recarsi all’Ufficio Postale rispettando la ripartizione degli ingressi in base ai cognomi, da domani e fino al 1° aprile, contando sul supporto della nostra Protezione Civile. Abbiamo adottato tutte le misure possibili per proteggere una categoria, quella degli anziani, molto fragile in questo contesto di emergenza da Coronavirus, perché particolarmente a rischio”.

Gli operatori della Protezione Civile, infatti, saranno dotati di megafono e distribuiranno agli utenti, in ordine di arrivo, dei numeri di accesso. Saranno servite sei persone per volta, in modo che ciascuno possa attendere il proprio turno rispettando le distanze di sicurezza. Il Comune ha messo a disposizione i gazebo utilizzati normalmente durante le manifestazioni estive, per consentire agli utenti di ripararsi in caso di pioggia. La zona di ingresso sarà inoltre transennata, per poter gestire in maniera corretta gli afflussi, rispettando le distanze di sicurezza secondo le direttive ministeriali.

“Chi troverà parcheggio davanti al Comune – prosegue il Sindaco Marinucci – potrà attendere il proprio turno comodamente in macchina, perché verrà avvisato dalla Protezione Civile tramite megafono”.

“Ringrazio come sempre la nostra Protezione Civile – dichiara il Vicesindaco Giorgio Di Clemente – che in questo periodo così delicato ci sta dando molto supporto. Questa iniziativa è stata concepita per evitare il rischio di assembramenti durante il ritiro delle pensioni, momento molto critico in questa particolare fase storica”.