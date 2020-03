Covid-19, sono diventati 53 i positivi in provincia di Teramo

Il 25 marzo, da 47 della mattina é salito a 53 nel pomeriggio il numero delle persone ricoverate nell’ambito della Asl Teramo. Due decessi

TERAMO -La Asl4 di Teramo comunica che alle ore Alle ore 16:00 di questo pomeriggio, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 53. Di questi, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 5 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 28 sono ricoverati nei Reparti Covid dell’Ospedale di Atri e 5 in Rianimazione sempre ad Atri.

Un uomo di Castiglione M.R. di 79 anni e una donna di Silvi di 86 anni, ricoverati ad Atri in uno dei Reparti Covid, sono deceduti nel tempo intercorso tra il bollettino di stamane e quest’ultimo. Rispetto alle ore 9:00 di questa mattina, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 6 in più.