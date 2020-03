Covid-19, sale il numero dei contagiati in provincia di Teramo

Nella mattina del 25 marzo sale a 47 il numero delle persone ricoverate nell’ambito della Asl 4 Teramo, di cui 9 in rianimazione

TERAMO -La Asl4 di Teramo comunica che alle ore 9:00 di questa mattina, alla ASL di Teramo i pazienti ricoverati positivi al Covid-19 sono 47. Di questi, 15 sono ricoverati in Malattie Infettive, 5 sono in Rianimazione Covid a Teramo, 24 sono ricoverati nei Reparti Covid dell’Ospedale di Atri e 3 in Rianimazione sempre ad Atri. Nel pomeriggio, alle 16, sarà diramato un nuovo bollettino.

Rispetto alle ore 16:00 di ieri pomeriggio, pertanto, c’é stato un incremento di 6 unità per quanto riguarda il numero dei positivi, tutti all’Ospedale di Atri: due nei Reparti Covis e 1 in Rianimazione.