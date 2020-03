Covid-19, Castiglione Messer Raimondo piange l’ottava vittima

Ottava vittima nel giro di una settimana per il paesino teramano, che ha la percentuale più alta di contagiati. Il cordoglio del Sindaco

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – É salito a otto il numero delle persone decedute nel giro di una settimana, a Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano nel quale si contano una quarantina di casi su poco più di duemila abitanti. Situato nella Val Fino, è stato inserito nella zona rossa, con apposita ordinanza del governatore Marco Marsilio, insieme a Castilenti, Montefino, Bisenti, Arsita ed Elice (PE).

L’ultima vittima è un uomo di 80 anni, con patologie pregresse, che era ricoverato in terapia non intensiva all’ospedale di Atri (TE).

Appena appresa la notizia il Sindaco Vincenzo D’Ercole, anche lui positivo al Covid-19, ha commentato sulla propria pagina Facebook: “Io mi auguro e prego affinché questo strazio che sta vivendo la nostra comunità possa finire al più presto, un pensiero e un abbraccio a tutte le famiglie che in questo momento stanno perdendo i loro cari. Verrà il giorno in cui queste anime potranno essere omaggiate e salutate come meritano”.