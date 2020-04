Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 23 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 23 aprile 2020: in attesa del bollettino odierno sono 66 i nuovi positivi, 309 i ricoverati

REGIONE – Giovedì 23 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. I dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità nella giornata di ieri dicono che, rispetto a martedì si é registrato un aumento di 66 casi su un totale di 1418 tamponi analizzati (4.6 per cento di positivi sul totale). Nella giornata di ieri (21 aprile) i positivi erano stati 55 su un totale di 1151 tamponi analizzati (4.7 per cento). 309 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (45 in provincia dell’Aquila, 85 in provincia di Chieti, 128 in provincia di Pescara e 51 in provincia di Teramo), 35 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva (9 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Chieti, 12 in provincia di Pescara e 9 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1764 (+50 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (125 in provincia dell’Aquila, 435 in provincia di Chieti, 821 in provincia di Pescara e 383 in provincia di Teramo).

Sulla situazione tamponi, al centro di recenti polemiche, l’Assessore alla Salute, Nicoletta Verì, chiarisce con la redazione di “Sos Coronavirus” che i “laboratori lavorano ininterrottamente per smaltire gli arretrati, accumulatisi soprattutto nel distretto di Chieti, forse perchè non vi era l’indicazione della classe di priorità”. Verì ribadisce, però, che “i campioni urgenti vengono processati immediatamente e che i problemi si sono verificati soprattutto con i test eseguiti su soggetti asintomatici, che hanno dichiarato di aver avuto contatti con i covid positivi. Una operazione di prevenzione e monitoraggio che inevitabilmente allunga i tempi per le risposte”.

Nel frattempo il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, annuncia l’arrivo, entro la giornata di oggi, di una “nuova strumentazione che consentirà di effettuare fino a 2400 tamponi al giorno. Ciò significa che a breve potranno anche partire le operazioni di test seriali per tutte quelle categorie di lavoratori impegnati in prima linea nella lotta al contenimento del coronavirus, tra cui gli operatori delle Forze dell’Ordine”.

L’assessore alle Politiche del lavoro, Piero Fioretti, dopo aver precisato che la Regione Abruzzo è perfettamente in linea con le altre regioni italiane nella gestione delle istanze per l’erogazione della Cassa integrazione in deroga, annuncia che entro fine mese saranno smaltite tutte le domande regolari per la cassa integrazione in deroga.

Intanto, la seconda edizione dell’Indagine sugli effetti del Covid-19 sul tessuto socio-economico, elaborata dal Centro studi di Confindustria, dice che cresce, in provincia dell’Aquila, il numero di aziende che hanno subìto gli effetti negativi del coronavirus. Nell’ultimo mese si è assistito ad un netto peggioramento del quadro economico con il 97,2% delle imprese in difficoltà, rispetto al 67,2% registrato all’inizio di marzo. Il dato è emerso dall. Il trend aquilano segue quello nazionale

Nel primo pomeriggio sarà emesso il nuovo bollettino a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità.

