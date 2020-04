Giulianova, Rsa Cristal: esito negativo per i tamponi effettuati

Costantini: “Siamo felici soprattutto di poter rassicurare le famiglie che, da troppi giorni, non possono venire a trovare i loro cari”

GIULIANOVA – Tutti negativi al Covid-19 gli esiti dei tamponi effettuati dalla Asl di Teramo su operatori e degenti della residenza sanitaria assistenziale Cristal di Giulianova.

Lo ha comunicato questa mattina la dottoressa Lucia De Camillis della Cooperativa Sociale Quadrifoglio, proprietaria della struttura, al Sindaco Jwan Costantini, il quale si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto da amministrazione ed operatori, che, applicando tutte le misure anti contagio, sono riusciti a tutelare la salute degli anziani ospiti della rsa.

I tamponi sono stati effettuati nella giornata di martedì 21 aprile su 70 degenti e 50 operatori, tutti risultati negativi all’esame.

“Questa è un’ottima notizia che apprendiamo davvero con gioia – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – gli anziani sono stati fin da subito la nostra più grande preoccupazione e ci siamo premuniti di sostenere la struttura con la donazione di mascherine a tutti, lavoratori e pazienti. Ci complimentiamo con tutti gli operatori della Cooperativa Quadrifoglio per il lavoro svolto finora. Dai primi di marzo si è deciso di blindare la struttura, annullando fin da subito le visite dei parenti ed adottando misure preventive con la dotazione di dispositivi sanitari per tutti i lavoratori. Siamo felici soprattutto di poter rassicurare le famiglie che, da troppi giorni, non possono venire a trovare i loro cari. Sarà necessario ora non abbassare la guardia e continuare su questo percorso, fatto di responsabilità individuali e buon senso”.