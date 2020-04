Covid-19, l’omaggio di un centro estetico di Chieti al personale sanitario

Quando il Centro Degradè Joelle Ma & Sa di Chieti tornerà operativo, gratis un servizio per Medici, Infermieri e Operatori Sanitari



CHIETI – Un dono per gli Angeli in corsia. Che cos’è un abbraccio? Quanto è importante? In quanti modi si può abbracciare? Alle prime 2 domande c’è una risposta che può variare da persona a persona. Il Centro Degradè Joelle Ma & Sa di Chieti vuole rispondere alla terza domanda e così scrive sui social.

“Di certo il modo più bello è quello fisico, quello che ti fa sentire la vera presenza, la vicinanza……. che ti scioglie il cuore. Ma quando questo non è possibile si possono trovare altri modi di abbracciare, di dimostrare il bene e la gratitudine che si prova verso gli altri”.

Lo Staff MaeSa vuole esprimere tutto il suo bene e la sua gratitudine verso chi ha combattuto in prima linea questa guerra invisibile. Dal momento in cui il Salone tornerà operativo, saranno i benvenuti tutti i Medici, Infermieri e Operatori Sanitari per usufruire gratuitamente di un servizio a scelta tra quelli elencati sotto sia per i capelli che per l’estetica:

Un trattamento benessere cute e capelli per un relax totale

Un taglio per restituire forma e vita ai capelli

Una piega per capelli trascurati dal lavoro intenso

Una manicure per mani stressate dai guanti

Un trattamento viso per alleviare i segni dei dispositivi di protezione

Il Salone vuole compiere questo gesto dopo un periodo senza incasso, percé pensa che questo “sia nulla paragonato a quello che hanno dovuto affrontare questi guerrieri, senza di loro questa guerra non poteva essere affrontata, ed è a loro che va tutto il nostro riconoscimento”.