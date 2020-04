Covid-19, le precisazioni di RSA Villa San Giovanni

La RSA spiega di non aver avvertito per prima i familiari degli ospiti, perché ha appreso dai social la positività di alcune persone in struttura

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Rsa Villa San Giovanni di San Giovanni Teatino (CH), a seguito dei tanti articoli usciti in relazione alla struttura, nell’ottica di continuare a comunicare in totale trasparenza, ha voluto puntualizzare quanto accaduto nella giornata di ieri.

I risultati della RSA, che affermavano la positività di 25 ospiti e 10 operatori, sono stati pubblicati sulla pagina facebook ufficiale di Usl di Lanciano Chieti intorno alle 16.00 e divulgati agli organi stampa tramite comunicato stampa, senza che la direzione della struttura ne fosse ancora stata messa al corrente. Appreso della pubblicazione dei risultati dei tamponi intorno alle 16.30, tramite un commento rilasciato sulla pagina Facebook da un utente e a seguito di telefonate dei familiari degli ospiti allarmati e delusi per non essere stati avvisati per primi, si è subito attivata per contattare i referenti in Asl, per comunicare il tutto e richiedere delucidazioni facendo presente la gravità della cosa; ha quindi fatto seguire una Pec di richiesta spiegazioni ufficiali ad Asl alle ore 18.49. A fronte di tale nostra richiesta, ha ricevuto alle ore 21.23, Pec ufficiale di Asl che informava la sede di Firenze dell’esito dei tamponi. Visto l’orario, tale informazione è giunta ufficialmente in struttura alle 8 del giorno successivo.

La situazione all’interno della RSA

In relazione agli operatori, è stato subito disposto che coloro risultati positivi cessassero il servizio. Tra i 10 risultati positivi ad ogni modo ne erano attualmente in forza solo 4, gli altri 6 erano già in malattia da prima (i tamponi sono stati fatti sia agli operatori in forza che quelli in malattia), quindi in definitiva il provvedimento ha riguardato solo 4 persone.

Rispetto agli ospiti, dei 25 risultati positivi, attualmente in struttura ne sono presenti 15, gli altri 10 erano già stati inviati all’ospedale di Chieti a titolo preventivo nei giorni scorsi avendo qualche linea di febbre. Oggi è stato disposto di trasferire al Centro Covid dell’Ospedale di Chieti anche gli altri 15 ospiti.In definitiva, in struttura da domani rimarranno solo coloro risultati negativi e per la settimana prossima è stato già disposto il secondo tampone per tutti, ospiti e operatori.

La struttura ha già provveduto ad attivare tutte le procedure di previste in questi casi e a riorganizzarsi per far fronte alla situazione.