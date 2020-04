I Travel blogger abruzzesi che partecipano alla raccolta fondi

I Travel Blogger per l’Italia lanciano una raccolta fondi a sostegno di Emergency. I donatori riceveranno una guida inedita e unica dell’Italia che promuove il rilancio del turismo del Paese

REGIONE – Dare un contributo concreto a chi combatte in prima linea l’emergenza COVID-19 e partecipare al rilancio del turismo italiano, in attesa di ricominciare a viaggiare. Con questo duplice obiettivo nasce l’iniziativa “Travel Blogger per l’Italia”, alla quale hanno aderito con entusiasmo 180 travel blogger provenienti da tutta Italia che si sono uniti per lanciare una raccolta fondi a favore di Emergency, per ispirare le proprie community a supportare chi è in difficoltà e chi lavora quotidianamente per migliorare la situazione attuale.

Allo stesso tempo, ciascun travel blogger ha messo a disposizione la propria competenza nel raccontare i luoghi, per creare una guida unica che rappresenta da una parte un ringraziamento per chi donerà ad Emergency, dall’altra un incentivo per il futuro rilancio del turismo italiano.

Chiunque parteciperà con una donazione alla raccolta fondi – attiva dal 21 aprile al 10 maggio al link dedicato sostieni.emergency.it/travelbloggerperlitalia – riceverà infatti “Destinazione Italia. 270+ idee per un viaggio lungo lo stivale”, una guida completa ed inedita dell’Italia, scritta in esclusiva dai blogger aderenti al progetto e pubblicata in formato ebook. Oltre 700 pagine per un viaggio attraverso tutte le 20 regioni italiane, in 273 destinazioni: un’occasione per scoprire luoghi poco conosciuti, angoli nascosti e inesplorati del nostro Bel Paese generalmente non presenti nelle guide turistiche tradizionali, con l’intento di promuovere e rilanciare il settore turistico, tra i più colpiti dall’emergenza.

I fondi raccolti saranno gestiti direttamente da Emergency: la Onlus infatti ha messo a disposizione delle autorità sanitarie le competenze di gestione dei malati in caso di epidemie maturate in Sierra Leone nel 2014 e 2015 durante l’epidemia di Ebola. In particolare, ha attivato progetti su Milano, Bergamo e Brescia contribuendo all’allestimento di nuovi ospedali e sta gestendo alcuni reparti di terapia intensiva; inoltre è in contatto con le autorità di altre regioni italiane per valutare le necessità di ulteriori interventi.

L’iniziativa “Travel Blogger per l’Italia” è stata ideata da Nicoletta Sala (autrice del blog One Two Frida) e coordinata insieme ad Agnese Sabatini (autrice del blog I’ll B right back).

Alla realizzazione del progetto hanno inoltre collaborato: Martina Sgorlon (Martinaway) per l’impaginazione della guida e le grafiche per i social; Cristiana Pedrali (Viaggevolmente) per i copy dei social; Giorgia Fanari (La Valigia di Gio) per le relazioni con la stampa; Elena Stafano (Milanosguardinediti) per le relazioni con gli enti del turismo; Simone Lucchini (videomaker) per la realizzazione del video. È possibile seguire l’iniziativa sui social tramite l’hashtag #travelbloggerperlitalia.

LOCALITA’ ABRUZZESI INSERITE NELLA GUIDA E I TRAVEL BLOGGER ABRUZZESI (indicati anche i rispettivi blog) :

CASTELVECCHIO CALVISIO (AQ) autrice Donatella Toletti – Mamma dove mi porti?

CIVITELLA DEL TRONTO (TE) autrice Donatella Toletti – Mamma dove mi porti?

COSTA DEI TRABOCCHI (CH) autrice Flavia Di Ciano – La Viaggiatrice Solitaria

FIUME TIRINO (PE) autrice Daniela Scerri – Duepertrefacinque

GUARDIAGRELE (CH) autrice Venusia Vinciguerra – Abruzzo.no

LAGO DI SCANNO E SENTIERO DEL CUORE (AQ) autore Dante Castellano – I Viaggi di Dante

LANCIANO (CH) autrice Chiara Di Fonzo – Abruzzo.no

MONTE AMARO MAJELLA (AQ-PE-CH) autore Andrea Alessandrini – Travelbeer

PALENA (CH) autrice Donatella Coletti – Mamma dove mi porti?

PESCINA DEI MARSI (AQ) autrice Francesca Vinciguerra – Abruzzo.no

PUNTA ADERCI (CH) autore Salvatore Marra – Il Mondo Attraverso

ROCCA CALASCIO (AQ) autore Salvatore Marra – Il Mondo Attraverso

SANTO STEFANO DI SESSANIO (AQ) autore Salvatore Marra – Il Mondo Attraverso

SENTIERI DELLA MAJELLA – PENNAPIEDIMONTE E PALOMBARO (CH) autrice Venusia Vinciguerra – Abruzzo.no

VAL DI ROSE (AQ) autori Pilar Forcina e Christian Cardia – Amici in Valigia