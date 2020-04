Covid Pescara, al via la consegna mascherine: ecco a chi sono andate

Iniziata oggi, 23 aprile, la distribuzione delle mascherine Prime consegne ad associazioni, parrocchie ed istituti religiosi cittadini

PESCARA – L’amministrazione della città di Pescara, tramite gli operatori del Coc (Centro operativo comunale), ha iniziato questa mattina la distribuzione delle mascherine di protezione utili ad evitare la diffusione del contagio da Covid 19.

Gli operatori in servizio presso la Protezione Civile comunale hanno consegnato il materiale messo a disposizione dalla propria struttura regionale a circa 60 associazioni, impegnate quotidianamente nell’assistenza sociale e nel supporto alle famiglie in difficoltà, ai centri parrocchiali e agli istituti religiosi che operano per la tutela della popolazione.

La seconda fase di consegna delle protezioni si terrà dalla prossima settimana e riguarderà poco meno di 20mila famiglie che ne hanno fatto richiesta collegandosi al sito internet istituzionale del Comune (www.comune.pescara.it) nell’apposita sezione.