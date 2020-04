Chieti, il Gruppo consiliare Lega chiede analisi costi di Formula Ambiente

Se da una comparazione tra 2019 e 2019 risultasse un risparmio chiederà che vada a contemperare le difficoltà delle attività rimaste chiuse

CHIETI – Il gruppo consiliare della Lega al Comune di Chieti comunica che é iniziato un intenso lavoro di analisi e di preparazione al bilancio. Nella prima riunione, convocata dal commissario cittadino Anna Lisa Bucci, a cui ha partecipato anche il Senatore Fabrizio Di Stefano, rigorosamente da remoto, il Gruppo ha analizzato in primis le problematiche relative alla costituzione delle nuove tariffe da applicarsi alla bollettazione TARI che i cittadini di Chieti si appresteranno a corrispondere nei prossimi mesi e comunque prima della fine dell’anno 2020.

Dopo un’attenta relazione dell’assessore Alessandro Bevilacqua, cui compete la delega specifica, è emerso che l’emergenza COVID impone di ripensare modalità di pagamento e quote di versamento, tenendo conto delle tante difficoltà che la situazione ha comportato, ed in particolar modo la situazione delle attività commerciali artigianali e del terziario in genere che sono state chiuse a seguito di Ordinanze Ministeriali legate all’emergenza COVID-19 a far data dalla prima decade di marzo fino al 4 maggio.

Necessita pertanto pensare a formule che tengano in considerazione queste esigenze e contemperino particolari riduzioni per chi ha visto fortemente penalizzate le proprie attività in questo periodo. Nei quasi 2 mesi già trascorsi, si siano verificate numerose economie nei servizi resi da Formula Ambiente, la Società detentrice dell’appalto, nell’opera svolta quotidianamente:sono state, ad esempio, prese in considerazione la sospensione dei mercati settimanali di Chieti alta e Chieti Scalo e quindi la non effettuazione delle pulizie conseguenti, nelle aree ove gli stessi vengono tenuti; la chiusura di tutti i parchi giochi cittadini e della Villa Comunale con la consueta pulizia e raccolta quotidiana dei cestini dei rifiuti e sostituzione accessori di raccolta; la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado nella Città e quindi di 34 edifici scolastici comunali (asili nido, materne, elementari e medie) 8 edifici scolastici provinciali destinati a istituti superiori che di fatto non producono nessun rifiuto o limitatissimi quantitativi; la chiusura di almeno l’80% delle attività produttive di tipo commerciale, artigianale e produttivo, facilmente deducibili dalla verifica dei codici ATECO autorizzati all’apertura nei decreti, con conseguente minore produzione di rifiuti, quindi minore attività di raccolta e conferimenti esterni.

Il Gruppo consiliare della Lega ritiene opportuno aprire un confronto con la Società Formula Ambiente, mediante l’istituzione di un tavolo tecnico per analizzare i dati della raccolta e del conferimento effettuati nei mesi di marzo ed aprile di quest’anno rispetto a quelli del 2019. Se l’analisi economica porterà effettivi riscontri di risparmio sul servizio prestato in questi mesi, tale risparmio dovrà essere utilizzato per contemperare le difficoltà delle attività penalizzate.