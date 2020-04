Buoni spesa a L’Aquila, Pezzopane chiede l’intervento del Prefetto

La Pezzopane accusa la gestione del Sindaco Biondi, che avrebbe deciso di bloccare fino al 20 maggio 360.000 euro di buoni spesa

L’AQUILA – La Deputata Stefania Pezzopane si è battuta perché venissero attribuiti fondi ai comuni per le prime esigenze dei più deboli. In tutti i comuni sono già stati erogati tranne che a L’Aquila, di un importo pari a 360.000 euro. Ai cittadini del capoluogo, dice che non saranno lasciati soli, nell’indifferenza e nel ricatto di metodi brutali di amministrare le risorse pubbliche in emergenza. Ha già chiesto l’intervento del Prefetto e dice che ora interesserà anche il Ministero degli Interni.

E poi le accuse al sindaco Biondi, che “gioca sulla pelle della povera gente, ha sbagliato il bando e lo avevamo avvertito, gli abbiamo chiesto di modificarlo ed invece no, sempre muro contro muro ed ora ha perso vergognosamente al TAR contro i ricorsi di associazioni di cittadini. Così decide di bloccare senza motivo, e fino al 20 maggio, la erogazione dei Buoni spesa che gli altri comuni hanno già distribuito e di cui le famiglie hanno estremo bisogno“.