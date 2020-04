“Artisti contro il virus”, raccolta fondi per l’Ospedale Mazzini di Teramo

TERAMO – In un momento così particolare per le vite di tutti ognuno può dare un contributo importante e anche il mondo della fotografia risponde alla chiamata della solidarietà e per sconfiggere il coronavirus.

L’iniziativa “Artisti contro il virus”, creata da Mauro Di Bonaventura, vede sette fotografi Teramani coinvolti in una raccolta fondi destinata all’Ospedale Mazzini di Teramo, struttura che si occupa della popolazione colpita dall’epidemia di Covid-19.

Mauro Di Bonaventura, Marco Divitini, Maurizio Anselmi, Marta Viola, Maurizio Verdecchia, Marco Cimorosi, Diego Pomanti sono i fotografi che hanno accolto l’invito e accettato di donare cinque immagini del proprio lavoro.

Dal ritratto al paesaggio rappresentato in diverse tecniche e sfaccettature, fino alle visioni urbane, i fotografi condividono con il pubblico il loro sguardo e lo invitano a partecipare numeroso a questo progetto.

Al costo di 100 € si potrà acquistare una stampa fine art dimensione 40×60 cm. Sarà possibile partecipare acquistando una o più immagini dal sito www.artisticontroilvirus.it e poi effettuare la donazione sulla piattaforma Gofoundme (www.gf.me/u/xv7dux)

La raccolta avrà termine il 20 Maggio 2020. Detratti i costi di gestione della piattaforma (3,15 €) e quelli di produzione e spedizione (30€) tutto il resto sarà donato. Le stampe verranno realizzate da Art Photo Factory e spedite appena il laboratorio riprenderà la sua normale attività. La consegna sarà effettuata da Poste Italiane tramite spedizione standard.

Queste le amministrazioni comunali che hanno patrocinato l’iniziativa: Comune di Alba Adriatica, Castellalto, Civitella Del Tronto, Controguerra, Giulianova Martinsicuro, Montefino, Mosciano Sant’Angelo, Pineto, Roseto Degli Abruzzi, Sant’Egidio Alla Vibrata, Sant’Omero, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto e l’agenzia Web CHEETahWEB snc per aver realizzato il sito internet.