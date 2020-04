Carrello solidale dei volontari Caritas a Pescara Colli

PESCARA – A Pescara Colli, da circa un mese, un gruppo di volontari della Caritas che operano all’interno della parrocchia di N. S. Cristo Re dell’universo affidata ai Padri Gesuiti, ha deciso di mettere insieme idee e tempo libero per organizzare una iniziativa di solidarietà rivolta a famiglie indigenti o in particolare stato di necessità.

Famiglie che si sono trovate ancora più isolate e sprofondate nell’emergenza da Covid19. I volontari hanno quindi preso contatto con i Supermercati Tigre di via Arapietra, di via Cesare Battisti e di Globo, da poco sono entrati a far parte dell’iniziativa anche il Conad di Via Rigopiano e il Todis di Via Arapietra. Da qui ne è nato un progetto solidale insolito e indipendente che ci mostra un volto creativo tutto italiano anche nel fare del bene, nei piccoli gesti quotidiani che si trasformano in solidarietà e aiuto concreto verso qualcuno, verso sconosciuti che possono avere bisogno di noi.

L’idea è quella di un semplice carrello della spesa, messo a disposizione dai supermercati citati. Un carrello vuoto che ognuno può riempire come vuole e come può. Il “carrello solidale” è sempre presente dall’inizio del mese di aprile, tutti i giorni potete trovarlo all’uscita delle casse e lì lasciare qualcosa che poi verrà ridistribuito alle famiglie o a singoli indigenti. Persone in uno stato di necessità urgente, ulteriormente aggravate dall’emergenza che tutti stiamo vivendo in seguito alle misure di isolamento e contenimento prese dal Governo per la pandemia da Covid19.

“Sin dai primissimi giorni il “Carrello Solidale” si è riempito di beni di prima necessità, mai un giorno che sia rimasto vuoto a dimostrare la grande generosità e lo spiccato senso di solidarietà che gli italiani hanno sempre avuto e che anche in altre città stanno mostrando mettendo in atto e sostenendo iniziative benefiche. Il progetto, partito dall’esigenza di sostenere le persone bisognose della parrocchia (inizialmente 23 famiglie) si è esteso arrivando ad aiutare oltre 300 persone, per un totale di oltre 100 famiglie, anche fuori dalla parrocchia. Stiamo cercando di fare rete attraverso i volontari e le persone di buona volontà, i parroci e i responsabili di altre Caritas parrocchiali, anche per sapere cosa può servire e come è meglio distribuire i beni ricevuti dalla generosità altrui. Abbiamo già preso contatti anche con il carcere e case famiglia del territorio”.

Per contatti è possibile chiamare il numero: 085.4712735 o scrivere alla mail: caritascristore@gmail.com