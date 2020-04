Coronavirus, buoni spesa per altre famiglie giuliesi

GIULIANOVA – Con determina dirigenziale è stato approvato un secondo elenco dei nuclei familiari giuliesi in difficoltà economiche, gravate dalla emergenza sanitaria in corso, che potranno beneficiare dei Buoni spesa, come stabilito dall’Ordinanza n.658 del 29 marzo 2020 del Capo di Dipartimento di Protezione Civile.

I nuovi beneficiari sono 169, per un valore in Buoni spesa di 46.200,00 euro.

Le famiglie assegnatarie verranno contattate telefonicamente ed i ticket saranno consegnati direttamente a domicilio, per poi essere utilizzati negli esercizi commerciali della città che si sono convenzionati con il Comune di Giulianova.

Ad oggi sono quindi quasi 400 le famiglie giuliesi beneficiarie a cui si aggiunge un ulteriore elenco di altri 18 assegnatari di Buoni spesa, per un valore complessivo di 6.280,00 euro, fornito dalle assistenti sociali dell’Ente e contenente quei nuclei già in carico al Servizio Sociale per situazioni di particolari criticità, fragilità ed altre problematiche.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale lavorerà alla redazione di un terzo bando per assegnare i fondi rimanenti, che verrà pubblicato sul portale web istituzionale del Comune di Giulianova.