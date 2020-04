Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 20 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 20 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino +34 nuovi casi, 40 in terapia intensiva (+1)

REGIONE – Lunedì 20 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Questa mattina è intervenuto alla trasmissione online SOS Coronavirus – La Regione in emergenza Umberto D’Annuntiis, sottosegretario Presidenza Giunta Regionale: “Grande lavoro da parte di tutti, di quelli che sono stati in prima linea ma anche quelli di supporto. Per la fase 2 bisogna studiare un piano per il trasporto sia per i lavoratori (es. arrivo scaglionato nelle aziende) che per la riapertura delle scuole”. Da uno studio pubblicato su Il Messaggero l’Abruzzo dodicesima in Italia per numero di contagi ogni 100.000 abitanti. Marsilio ha sottolineato come: “La parola d’ordine è ripartire. È questo il concetto che ho espresso durante la consueta videoconferenza agli altri Presidenti di Regione e al Governo nazionale. Abbiamo condiviso con il Governo la necessità di avere delle linee guida comuni per tutto il territorio nazionale, nel frattempo però la Regione Abruzzo non rimarrà a guardare. Il primo incontro è stato fissato con le rappresentanze sindacali e datoriali per martedì prossimo, 21 aprile, a cui seguirà un confronto su edilizia, automotive e sugli altri settori strategici dell’economia regionale. Dobbiamo evitare che le peggiori previsioni che danno una perdita dal 8 al 12% del PIL si possano concretizzare. Oltre a questo l’intenzione della Regione è quella di individuare le opportune strategie per mettere nelle condizioni ideali gli operatori turistici al fine di preparare la stagione estiva”.

Ricordiamo in attesa del bollettino in arrivo nel primo pomeriggio che in Abruzzo sono stati registrati complessivamente 251 casi positivi al Coronavirus con un aumento di 34 (su 1028 tamponi). Sono 317 pazienti i ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 40 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva mentre gli altri 1630 (+21 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

