Visita del sindaco Costantini con Calafiore all’Ospedale di Giulianova

Il primo cittadino: “il nostro ospedale continua a garantire i servizi sanitari e coloro che ne hanno bisogno possono usufruirne, in totale sicurezza”

GIULIANOVA – Questa mattina il Sindaco Jwan Costantini ha fatto visita all’Ospedale di Giulianova “Maria SS dello Splendore”, accompagnato dal Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, dal dottor Paolo Calafiore della task force di medici della Asl di Teramo per l’emergenza Covid-19 e dal responsabile del Pronto Soccorso ed OBI Carmine Galiè.

Con l’occasione il primo cittadino si è interfacciato con i primari ed i responsabili dei vari reparti, per tracciare un quadro specifico sull’attuale situazione dei ricoveri e studiare un percorso alternativo che garantisca la tutela dei degenti non sospetti Covid.

“Con i primari ed il dottor Calafiore della task force della Asl si è pensato di strutturare i ricoveri secondo due percorsi differenti – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – uno per pazienti sospetti Covid e l’altro per coloro che hanno necessità di ricoverarsi per altre patologie. Tutto questo per evitare qualsiasi tipo di contatto e scongiurare ogni possibilità di contagio. Ribadiamo quindi che il nostro ospedale continua a garantire i servizi sanitari e coloro che ne hanno bisogno possono usufruirne, in totale sicurezza”.

In allegato foto con il Sindaco Jwan Costantini, il Presidente del Consiglio Paolo Vasanella, il dottor Paolo Calafiore della task force di medici della Asl di Teramo per l’emergenza Covid-19 e il responsabile del Pronto Soccorso ed OBI Carmine Galiè.