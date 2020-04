Cristiano Carpente fa il punto sul nuoto in Abruzzo

REGIONE – “Gent.mi Affiliati, fin dall’inizio di questo momento di difficoltà, la Federnuoto Abruzzo, in stretta collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto, ma anche con il CONI Abruzzo, ha avviato così come indicato da precedenti comunicazioni, uno strettissimo iter di colloqui con le Autorità regionali competenti, in particolare con l’Assessore Regionale allo Sport, Dott. Guido Quintino Liris”. Lo ha dichiarato in una nota il Presidente della FIN – Federazione Italiano Nuoto Comitato Regionale Abruzzese, Cristiano Carpente. Si legge ancora:

“In tutti gli incontri, finalizzati a scongiurare il fallimento, tutt’altro che remoto, di molte società sportive e di molti gestori degli impianti natatori abruzzesi, sono sempre state richiamate le linee guida principali degli aiuti che l’On. Paolo Barelli sta chiedendo con forza alle Autorità Governative. Il Presidente Barelli infatti ha studiato, ascoltato, valutato tutte le necessità provenienti dal territorio, poi elaborate al meglio tramite la preziosa struttura federale che la FIN può vantare, e presentate al Governo, e non ultimo al Ministro dello Sport On. Vincenzo Spadafora, così come meglio indicato e specificato in tutte le comunicazioni federali, lanci di agenzie ed interviste di stampa già pubblicate.

Per quanto riguarda l’ambito regionale, l’Assessore allo Sport Guido Quintino Liris ha fatto proprie le istanze presentate dal CR Abruzzo, indirizzate all’ottenimento di contributi a fondo perduto per gli anni 2020 e 2021 – effettivi e sostanziali – da destinare alle società sportive gestori di impianti, ed alle società sportive in genere, per avere un sostegno concreto per la ripresa delle attività, quando questa sarà possibile.

Nelle varie occasioni si è sottolineato come il 2020 sia un anno palesemente difficile per tutto il settore ma, è di facile comprensione quanto anche il 2021 sia a fortissimo rischio, proprio per le conseguenze delle attuali situazioni socio economiche, che tutto lo sport, tutti i cittadini abruzzesi ed italiani stanno subendo. L’Assessore Guido Quintino Liris ha infine recepito e condiviso le linee portate avanti dall’On. Barelli in ambito nazionale, confermando che sosterrà le stesse in tutti i tavoli di confronto Stato-Regione”.