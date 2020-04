Pescara, Masci: “simbolo di efficienza nella gestione emergenza”

PESCARA – “In questi quaranta giorni drammatici, che nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare, non mi sono risparmiato neanche per un secondo per tutelare i miei concittadini da questa maledetta pandemia. Ho fatto scelte immediate e definite nella convinzione che in certi momenti, quando c’è in gioco la vita e il futuro, non puoi né balbettare, né rinviare, e alla fine devi decidere da solo. Ho fatto quello che ritenevo giusto, molti sindaci hanno seguito la mia strada.

Ho ricevuto apprezzamenti, critiche e ho attraversato polemiche, così come era naturale che succedesse. Vedere la mia Pescara rappresentata, sui giornali e sulle televisioni nazionali e internazionali, da ultimo su quelli cinesi, come simbolo di efficienza nella gestione dell’emergenza mi ha riempito di orgoglio, anche se il dispiacere per quello che abbiamo vissuto ha coperto tutto con una patina di tristezza.

Ma soprattutto mi ha fatto capire che con questo modo di agire, e con i sacrifici che tutti abbiamo fatto, la nostra città ha evitato guai peggiori. Ora, però, dobbiamo guardare avanti, prepararci a riprendere il cammino con slancio e determinazione, il nostro futuro dobbiamo costruircelo insieme”. Dalla pagina Facebook la soddisfazione del sindaco di Pescara, Carlo Masci.