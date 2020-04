Coronavirus, gli allievi di Mazzocchetti cantano “L’essenziale” [VIDEO]

Piero Mazzocchetti riunisce gli allievi della sua Scuola, chiusa da marzo per emergenza Coronavirus, in video che trasmettono positività

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – Gli allievi della Crossover Academy, diretta dal tenore Piero Mazzocchetti, si sono cimentati nell’interpretazione del brano “L’essenziale” di Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo nel 2013.

La scuola di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, é chiusa dagli inizi di marzo per l’emergenza Coronavirus e gli studenti sentivano, e sentono, la mancanza della musica, come confidano quotidianamente ai loro maestri. Cosi il tenore, che dell’Accademia, é il fondatore, ha pensato di riunire tutti i 40 allievi, di età compresa tra i 6 ed i 50 anni, raggruppandoli in tre diversi video a seconda dei corsi frequentati. Le immagini sono state girate dagli stessi intepreti e, successivamente, montate da Mazzocchetti, che in una intervista rilasciata a Il messaggero, ha parlato del progetto.

Il cantante ha raccontato che gli studenti della Crossover Academy erano molto motivati perché consapevoli di come la musica possa alleviare giorni così difficili. Tutti avevano voglia di cantare e a lui é venuto in mente di riunirli anche per dare vita, insieme, a qualcosa di indimenticabile, che resterà tra i documenti dell’Accademia e nelle menti di tutti.

É stato scelto l’essenziale, perché , avendo Mengoni una voce a tratti femminile, le sue canzoni ben si adattano sia agli uomini sia alle donne.Gi allievi hanno risposto con entusiasmo; la fase di montaggio si è rivelata impegnativa ma il risultato è stato davvero soddisfacente. Mazzocchetti é contento perché i video trasmettono positività in un momento in cui ce n’é tanto bisogno. Per quanto creda che l’esperimento meriti di essere ripetuto, spera, però, che questonon avvenga: vorrebbe dire che la scuola é tornata alla sua normalità.