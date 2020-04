Covid-19, i nuovi servizi del Dante Labs a L’Aquila

Screening di massa, sequenziamento del virus e sequenziamento del genoma di chi ha contratto il virus disponibili tra pochi giorni

L’AQUILA – Il Laboratorio di Genetica avanzata Dante Labs ha annunciato in videoconferenza un nuovo servizio di pubblica utilità a L’Aquila, per far fronte all’emergenza Covid-19, che partirà nei prossimi giorni

Le attività possibili nei locali di Dante Labs, sul fronte Coronavirus, saranno tre: screening di massa: da 5mila tamponi al giorno si salirà gradualmente; sequenziamento del virus, quindi dell’RNA, per capire come il virus muta; sequenziamento del genoma delle persone che hanno contratto il Coronavirus, per cercare di capire i soggetti più a rischio contagio.